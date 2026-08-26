Informations pratiques

Surbourg

Spectacle Sentier de Noël

Rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-06 18:30:00

Date(s) :

2026-12-05

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez assister à ce spectacle son et lumière comprenant des tableaux vivants !

Découvrez ces spectacles son et lumières. Vous y trouverez un grand tableau vivant à l’arrière de l’abbatiale, avec avec l’association théâtrale d’surbujer buhnehupser. 0 .

Rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and enjoy this sound and light show featuring living tableaux!

L’événement Spectacle Sentier de Noël Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte