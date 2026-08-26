Spectacle Sentier de Noël Surbourg
samedi 5 décembre 2026 · Surbourg
Informations pratiques
Surbourg
Spectacle Sentier de Noël
Rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00
fin : 2026-12-06 18:30:00
Date(s) :
2026-12-05
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez assister à ce spectacle son et lumière comprenant des tableaux vivants !
Découvrez ces spectacles son et lumières. Vous y trouverez un grand tableau vivant à l’arrière de l’abbatiale, avec avec l’association théâtrale d’surbujer buhnehupser. 0 .
Rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
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English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and enjoy this sound and light show featuring living tableaux!
L’événement Spectacle Sentier de Noël Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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