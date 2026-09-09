Informations pratiques

Obernai

Spectacle Seuil

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Spectacle de cirque, danse et marionnettes de la Compagnie Inéluctable Marius Fouilland, ‘Seuil’.

Cirque, danse et marionnettes.

Par la Compagnie Inéluctable Marius Fouilland // Création 2026

Vous avez été nombreux à découvrir le travail de Marius Fouilland la saison dernière, lors d’une sortie de résidence sous le nom de Ce(ux) qui reste(nt). Cette saison, 13e sens scène & ciné vous permet de découvrir le spectacle créé, sous le nouveau titre de Seuil.

Ce spectacle aborde le seuil, cet espace fragile où l’inerte et le vivant s’entremêlent, où l’absence se charge d’une intensité nouvelle.

Entre virtuosité acrobatique et qualité dansée les corps tissent un vocabulaire de la relation. Portés, suspensions et déséquilibres deviennent métaphores tenir, lâcher, soutenir, se relever.

SEUIL explore notre lien aux absents, à celles et ceux qui ne sont plus là mais continuent de nous accompagner.

Un cirque de la relation et du souvenir, un dialogue entre les vivants et leurs morts.

A partir de 8 ans

Lauréat du dispositif Processus cirque 2024

Lauréat 2024/2025 de la SACD

Spectacle choisi par les élèves de l’option théâtre du Lycée Freppel d’Obernai !

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

A circus, dance, and puppet show by the Compagnie In%E9luctable—Marius Fouilland, “Seuil.”

L’événement Spectacle Seuil Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai