Spectacle Soirée Tous en Scène

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-04

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-04

Les élèves du lycée Raymond Savignac montent sur scène pour une soirée pleine de talent.

Portés par l’orchestre du lycée et la section danse, ils mêlent musique, théâtre et danse dans une belle harmonie.

Billetterie sur place ou réservation au 06 50 09 64 08. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 22 10

English :

Students from Lycée Raymond Savignac take to the stage for an evening full of talent.

German :

Die Schülerinnen und Schüler des Lycée Raymond Savignac betreten die Bühne für einen Abend voller Talente.

Italiano :

Gli studenti del Lycée Raymond Savignac salgono sul palco per una serata ricca di talenti.

Espanol :

Los alumnos del Lycée Raymond Savignac suben al escenario en una velada llena de talento.

L’événement Spectacle Soirée Tous en Scène Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)