SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Le spectacle son et lumière de Béziers est un événement estival. Projeté sur l’église de la Madeleine, il raconte l’histoire médiévale de la ville et celle des Cathares à travers des images, de la musique et une narration immersive.

Le spectacle son et lumière de Béziers est un événement estival, qui met en valeur l’histoire de la ville, grâce à des projections et une narration immersive. Projeté sur l’église de la Madeleine, ce spectacle retrace l’époque médiévale et l’histoire des Cathares, à travers des images impressionnantes, de la musique et un récit poétique. Présenté chaque soir durant l’été, il offre aux visiteurs une expérience culturelle au coeur du centre historique. .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

The Béziers Sound and Light Show is a summer event. Projected onto the Madeleine church, it tells the medieval story of the city and the Cathars through images, music and immersive narration.

L’événement SPECTACLE SON ET LUMIÈRE Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34