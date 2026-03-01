Spectacle Son & Lumière Le printemps des poètes Mairie de Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André

Spectacle Son & Lumière Le printemps des poètes

Mairie de Pléneuf-Val-André 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

2026-03-14

À l’occasion du Printemps des Poètes, la Ville et l’artiste digital Léo de l’agence VGA Digital vous donnent rendez-vous pour une soirée exceptionnelle au cœur du parc de la Mairie !

Le temps d’une nuit, la poésie sort des livres pour rencontrer le monde. Les mots s’illuminent, prennent racine dans les arbres et transforment la nature en scène vivante. Sous le thème de la liberté, les voix se rassemblent, se partagent et s’élèvent au cœur du vivant.

Début du spectacle 20h. .

