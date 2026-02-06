Spectacle Sortie de résidence de La solitude du polochon par la Compagnie La Dyslexique rue du Bois l’Épine La Rochelle
Spectacle Sortie de résidence de La solitude du polochon par la Compagnie La Dyslexique rue du Bois l’Épine La Rochelle jeudi 19 mars 2026.
rue du Bois l’Épine Collège Samuel de Missy La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
2026-03-19
Dans le cadre de sa résidence de création au collège Samuel de Missy, Sur le Pont vous invite à découvrir La solitude du polochon , un spectacle pour l’espace public avec une dyslexique, un bègue et des polochons.
rue du Bois l’Épine Collège Samuel de Missy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74
English :
As part of its creative residency at Collège Samuel de Missy, Sur le Pont invites you to discover La solitude du polochon , a show for the public space featuring a dyslexic, a stutterer and some duffel bags.
