Spectacle Sortie de résidence de La solitude du polochon par la Compagnie La Dyslexique rue du Bois l’Épine La Rochelle

Spectacle Sortie de résidence de La solitude du polochon par la Compagnie La Dyslexique

rue du Bois l’Épine Collège Samuel de Missy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de sa résidence de création au collège Samuel de Missy, Sur le Pont vous invite à découvrir La solitude du polochon , un spectacle pour l’espace public avec une dyslexique, un bègue et des polochons.

+33 5 46 27 67 76

English :

As part of its creative residency at Collège Samuel de Missy, Sur le Pont invites you to discover La solitude du polochon , a show for the public space featuring a dyslexic, a stutterer and some duffel bags.

