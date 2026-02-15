Spectacle Sù!, ballet imaginaire L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Sù!, ballet imaginaire

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15 17:20:00

Date(s) :

2026-11-15

Prima la musica e poi le parole avec cette devise, Claudio Monteverdi a inventé l’émotion en musique à l’aube du XVIIème siècle. Sous ses doigts, la voix se libère, la polyphonie s’enflamme, et naît un art révolutionnaire l’opéra, où le chant devient théâtre, où le corps et la musique ne font plus qu’un.

Dans ce ballet circassien, Geoffroy Jourdain et les Cris de Paris transforment les chefs-d’œuvre de Monteverdi en une chorégraphie sonore et visuelle. Ici, les chanteurs ne se contentent pas d’interpréter. Ils incarnent, ils défient l’équilibre, ils font danser la musique comme Monteverdi, lui-même, l’aurait rêvé. Un tournoyant hommage à ce génie qui, le premier, a osé faire de la scène un lieu où la musique précède tout, même les mots, même la gravité.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

%AB “First the music, then the words” %BB—with this motto, Claudio Monteverdi invented emotion in music at the dawn of the 17th century. Under his fingers, the voice is set free, polyphony comes alive, and a revolutionary art form is born: opera, where song becomes theater, where body and music become one.

In this circus-style ballet, Geoffroy Jourdain and Les Cris de Paris transform Monteverdi’s masterpieces into a sonic and visual choreography. Here, the singers do more than simply perform. They embody the music, they defy balance, they make the music dance just as Monteverdi himself would have dreamed. A dazzling tribute to this genius who was the first to dare to make the stage a place where music takes precedence over everything—even words, even gravity.

L’événement Spectacle Sù!, ballet imaginaire Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ