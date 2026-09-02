Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

SPECTACLE T KI TOI FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Un spectacle musical tout en douceur pour apprivoiser l’inconnu, accueillir les différences et tisser des liens, petits ou grands.

Tout commence par un battement de cœur… Celui d’un être mystérieux, caché dans un œuf. Intriguées, les deux comédiennes s’en approchent avec douceur et se questionnent quelle sera sa couleur, sa forme, son langage, ses particularités ?

À travers la musique, le jeu et la poésie, elles vont peu à peu apprivoiser cet être inconnu, apprendre à l’accepter et à l’accueillir avec ses différences, pour tisser un lien, un vrai.

Un spectacle sensible et tendre, pour les personnes un peu petites, beaucoup très grandes, et toutes les autres.

Par la Compagnie Lutine.

Dans le cadre du Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles qui a lieu du 17 au 31 octobre dans les médiathèques de l’agglomération Béziers Méditerranée. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

A gentle musical performance designed to help children become comfortable with the unknown, embrace differences, and build connections—whether with young or old.

L’événement SPECTACLE T KI TOI FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34