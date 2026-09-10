Informations pratiques

Casteljaloux

Spectacle Teddy Time en anglais

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Par la compagnie La Patte de Lièvre

Deux séances avec les scolaires.

Théâtre et objets

Par la compagnie La Patte de Lièvre

Deux séances avec les scolaires.

Théâtre et objets

À travers les aventures du quotidien d’un petit ourson un peu caractériel, nous souhaitons offrir une première immersion ludique et dynamique dans l’apprentissage de l’anglais, en stimulant la curiosité des enfants et les invitant à découvrir une nouvelle langue par l’humour, les chansons, les histoires. .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30 biblio@mairie-casteljaloux.fr

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English : Spectacle Teddy Time en anglais

By the theater company La Patte de Li%E8vre

Two performances for school groups.

Theater and puppetry

L’événement Spectacle Teddy Time en anglais Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne