Spectacle Teddy Time en anglais Casteljaloux
vendredi 2 octobre 2026 · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Spectacle Teddy Time en anglais
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Par la compagnie La Patte de Lièvre
Deux séances avec les scolaires.
Théâtre et objets
Par la compagnie La Patte de Lièvre
Deux séances avec les scolaires.
Théâtre et objets
À travers les aventures du quotidien d’un petit ourson un peu caractériel, nous souhaitons offrir une première immersion ludique et dynamique dans l’apprentissage de l’anglais, en stimulant la curiosité des enfants et les invitant à découvrir une nouvelle langue par l’humour, les chansons, les histoires. .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30 biblio@mairie-casteljaloux.fr
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English : Spectacle Teddy Time en anglais
By the theater company La Patte de Li%E8vre
Two performances for school groups.
Theater and puppetry
L’événement Spectacle Teddy Time en anglais Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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