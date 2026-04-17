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Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq

Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq samedi 23 mai 2026.

Adresse : rue Carpeaux

Ville : 59491 Villeneuve-d'Ascq

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Villeneuve-d’Ascq

Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

De 20h à 22h, le parc vous accueille dans quelques-uns de ses ateliers-phare, à moins que vous ne préfériez visiter les bâtiments à la lumière des bougies. Visites guidées à 20h15 et 20h45.
A 22h, un spectacle de jonglerie enflammée vous invite dans un monde mystique inspiré des rites chamaniques, où le feu devient langage et danse. Par la Cie des Cendres.
De 20h à 22h, le parc vous accueille dans quelques-uns de ses ateliers-phare, à moins que vous ne préfériez visiter les bâtiments à la lumière des bougies. Visites guidées à 20h15 et 20h45.
A 22h, un spectacle de jonglerie enflammée vous invite dans un monde mystique inspiré des rites chamaniques, où le feu devient langage et danse. Par la Cie des Cendres.   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

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English :

From 8 to 10 pm, the park welcomes you to some of its flagship workshops, unless you prefer to visit the buildings by candlelight. Guided tours at 8.15pm and 8.45pm.
At 10pm, a fiery juggling show invites you into a mystical world inspired by shamanic rites, where fire becomes language and dance. By Cie des Cendres.

L’événement Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme

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