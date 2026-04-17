Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq
Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq samedi 23 mai 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De 20h à 22h, le parc vous accueille dans quelques-uns de ses ateliers-phare, à moins que vous ne préfériez visiter les bâtiments à la lumière des bougies. Visites guidées à 20h15 et 20h45.
A 22h, un spectacle de jonglerie enflammée vous invite dans un monde mystique inspiré des rites chamaniques, où le feu devient langage et danse. Par la Cie des Cendres.
De 20h à 22h, le parc vous accueille dans quelques-uns de ses ateliers-phare, à moins que vous ne préfériez visiter les bâtiments à la lumière des bougies. Visites guidées à 20h15 et 20h45.
A 22h, un spectacle de jonglerie enflammée vous invite dans un monde mystique inspiré des rites chamaniques, où le feu devient langage et danse. Par la Cie des Cendres. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
From 8 to 10 pm, the park welcomes you to some of its flagship workshops, unless you prefer to visit the buildings by candlelight. Guided tours at 8.15pm and 8.45pm.
At 10pm, a fiery juggling show invites you into a mystical world inspired by shamanic rites, where fire becomes language and dance. By Cie des Cendres.
L’événement Spectacle Terra Incognita au parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme
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