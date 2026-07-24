Spectacle Thaumazein Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle Thaumazein

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Cie H.M.G

Dans un monde où tout tourne trop vite, plus vite que la Terre autour du Soleil, dans ce monde où tout peut basculer, une main tendue vers l’autre peut aider à tenir debout.

Sur un objet massif et mouvant, comme une toupie géante de six mètres de diamètre, deux protagonistes tissent et entrelacent leurs existences. Le mouvement et les situations parfois acrobatiques viennent questionner leur relation. Sans contrôle sur les mobilités multiples de l’objet, ce duo malicieux et virtuose s’obstine à s’allier.

Jonathan Guichard s’est construit dans l’univers du cirque, Lauren Bolze s’est développée dans la danse contemporaine. Avec Thaumazein, mot grec signifiant l’étonnement qui nous saisit face à l’inhabituel, le duo invente des espaces scénographiques et sonores, à la croisée du cirque et de la danse, pour explorer de nouvelles hypothèses de corps en mouvement.



Conception, interprétation Jonathan Guichard, Lauren Bolze Composition, scénographie Jonathan Guichard Chorégraphie Lauren Bolze Dramaturgie Marie Fonte Construction Cyril Malivert Mise en espace sonore Nicolas Carrière Création lumière Thomas Dupeyron Costumes Noëlle Camus Régie lumière/son Charlotte Eugoné ou Paul Fontaine Régie plateau Nina Tanné ou Silas Hintzsche

Remarquablement chorégraphiées, les acrobaties sont originales. (…) Du rapprochement à l’étreinte, le récit est teinté de malice et de douceur. Les Trois Coups

Durée 55 minutes

Tout public à partir de 6 ans

Autour su spectacle

Mercredi 17 mars Impromptus dansés dans l’espace public par la Cie.

19h30 Vente de gâteaux par les jeunes de la MJC de Millau. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

H.M.G. Co.

L’événement Spectacle Thaumazein Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)