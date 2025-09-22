Spectacle théâtral La chienne de ma vie La Châtre
Spectacle théâtral La chienne de ma vie La Châtre vendredi 20 mars 2026.
Spectacle théâtral La chienne de ma vie
Place de l’Hotel de Ville La Châtre Indre
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-03-20 20:30:00
2026-03-20
L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « la chienne de ma vie » à La Châtre. Récit autobiographique aux saveurs d’autrefois
Aladin Reibel (comédien de théâtre, de cinéma et de télévision) a transposé pour la scène le livre de Claude Duneton, cet homme de lettres, amoureux des mots et attaché à sa Corrèze. On suit alors le quotidien d’un enfant attaché à sa chienne parce que sa vie familiale n’est pas tout à fait normale … Accompagné par le virtuose de l’accordéon Michel Glasko, Aladin
Reibel nous transporte dans une ruralité parfois cruelle mais si juste. Un spectacle plein d’humanité, de tendresse et de drôlerie. 23 .
Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr
