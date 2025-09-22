Spectacle théâtral La chienne de ma vie La Châtre

Spectacle théâtral La chienne de ma vie

Place de l'Hotel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 23 EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « la chienne de ma vie » à La Châtre. Récit autobiographique aux saveurs d’autrefois

Aladin Reibel (comédien de théâtre, de cinéma et de télévision) a transposé pour la scène le livre de Claude Duneton, cet homme de lettres, amoureux des mots et attaché à sa Corrèze. On suit alors le quotidien d’un enfant attaché à sa chienne parce que sa vie familiale n’est pas tout à fait normale … Accompagné par le virtuose de l’accordéon Michel Glasko, Aladin

Reibel nous transporte dans une ruralité parfois cruelle mais si juste. Un spectacle plein d’humanité, de tendresse et de drôlerie. 23 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

English :

The Théâtre Maurice Sand association hosts « Bérénice » in La Châtre.

German :

Der Verein Théâtre Maurice Sand richtet die Aufführung « Bérénice » in La Châtre aus.

Italiano :

L’associazione Théâtre Maurice Sand ospita lo spettacolo « Bérénice » a La Châtre.

Espanol :

La asociación Théâtre Maurice Sand acoge el espectáculo « Bérénice » en La Châtre.

