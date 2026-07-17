Spectacle théâtral – La naissance de la Ville du Vésinet de son église Sainte Marguerite, Église Sainte-Marguerite, Le Vésinet

Informations pratiques

Spectacle théâtral – La naissance de la Ville du Vésinet de son église Sainte Marguerite Samedi 19 septembre, 15h00, 15h45, 16h30 Église Sainte-Marguerite Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:50:00+02:00

Spectacle théâtral – La naissance d’une Ville et de son église

Remontez le temps et revivez la création du centre-ville et de l’église Sainte-Marguerite. À travers des scènes vivantes, petits et grands voyageront dans le passé !

avec les compagnies Amaranthus et Hotus / Direction artistique et mise en scène par Sébastien Kuntzmann

Durée 20 minutes

Église Sainte-Marguerite 10 Pl. de l’Église, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France L’église Sainte-Marguerite du Vésinet a été construite de 1862 (pose de la première pierre) à 1864 (inauguration) dans le style néo-gothique, mais avec des matériaux totalement nouveaux : elle est le premier témoignage d’une construction en béton banché réalisée par l’architecte Boileau et l’entreprise Coignet ; les chapelles et le déambulatoire sont décorés de peintures de Maurice Denis. La nef est un bon exemple de l’utilisation du fer et de la fonte

Spectacle « La naissance de la ville du Vésinet de son église Sainte Marguerite »