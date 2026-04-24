Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie Parc des Sources Vichy

Vichy

Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie

Parc des Sources Parc de l’Impératrice Vichy Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans le passé et laissez-vous guider par Eugénie, qui évoquera avec émotion, tendresse et humour son incroyable destin d’impératrice !

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Parc des Sources Parc de l’Impératrice Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Dive into the past and let yourself be guided by Eugenie, who will evoke her incredible destiny as empress with emotion, tenderness and humour!

L’événement Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations