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Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie Parc des Sources Vichy

Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie Parc des Sources Vichy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Parc des Sources

Adresse : Parc de l’Impératrice

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 11 11 11

Vichy

Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie

Parc des Sources Parc de l’Impératrice Vichy Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Plongez dans le passé et laissez-vous guider par Eugénie, qui évoquera avec émotion, tendresse et humour son incroyable destin d’impératrice !
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Parc des Sources Parc de l’Impératrice Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Dive into the past and let yourself be guided by Eugenie, who will evoke her incredible destiny as empress with emotion, tenderness and humour!

L’événement Spectacle théâtralisé À la rencontre d’Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations

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