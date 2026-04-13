Spectacle théâtre d’improvisation, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles
Spectacle théâtre d’improvisation, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 avril 2026.
Spectacle théâtre d’improvisation Samedi 25 avril, 20h30 L’Estran Gironde
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00
Spectacle de théâtre d’improvisation par les troupes l’Estrankill Ou Pas et Les Marmillons Improvisent.
L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}]
2 troupes rien que pour vous
Parentalité : L’Estran
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