Spectacle théâtre d’improvisation, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles

Spectacle théâtre d’improvisation Samedi 25 avril, 20h30 L’Estran Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Spectacle de théâtre d’improvisation par les troupes l’Estrankill Ou Pas et Les Marmillons Improvisent.

L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}]

2 troupes rien que pour vous

Parentalité : L’Estran