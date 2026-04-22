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Spectacle Théo Touvet  Ritournelle  Théâtre de l’Esplanade Draguignan

Spectacle Théo Touvet  Ritournelle  Théâtre de l’Esplanade Draguignan dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : Théâtre de l'Esplanade

Adresse : Boulevard Clemenceau

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 16:40:00

Tarif :

Draguignan

Spectacle Théo Touvet  Ritournelle 

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:40:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Performance Roue Cyr

Tout au long du Festival, l’avant spectacle devient une parenthèse aérienne et tournoyante dans la beauté d’un dialogue, ouvert à tous, entre un corps et un cercle.
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Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   billetterie@palaisdesfestivals.com

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English : Spectacle Théo Touvet  Ritournelle 

Cyr Wheel Performance

Throughout the Festival, this pre-show offers an aerial, spinning interlude: a dialogue between body and circle open to all.

L’événement Spectacle Théo Touvet  Ritournelle  Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme

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