Spectacle Théo Touvet  Ritournelle  Théâtre de l’Esplanade Draguignan

Draguignan

Spectacle Théo Touvet Ritournelle

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:40:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Performance Roue Cyr



Tout au long du Festival, l’avant spectacle devient une parenthèse aérienne et tournoyante dans la beauté d’un dialogue, ouvert à tous, entre un corps et un cercle.

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Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@palaisdesfestivals.com

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English : Spectacle Théo Touvet Ritournelle

Cyr Wheel Performance



Throughout the Festival, this pre-show offers an aerial, spinning interlude: a dialogue between body and circle open to all.

L’événement Spectacle Théo Touvet Ritournelle Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme