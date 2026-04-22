Spectacle Théo Touvet Ritournelle Théâtre de l’Esplanade Draguignan
Spectacle Théo Touvet Ritournelle Théâtre de l’Esplanade Draguignan dimanche 29 novembre 2026.
Draguignan
Spectacle Théo Touvet Ritournelle
Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:40:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Performance Roue Cyr
Tout au long du Festival, l’avant spectacle devient une parenthèse aérienne et tournoyante dans la beauté d’un dialogue, ouvert à tous, entre un corps et un cercle.
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Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@palaisdesfestivals.com
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English : Spectacle Théo Touvet Ritournelle
Cyr Wheel Performance
Throughout the Festival, this pre-show offers an aerial, spinning interlude: a dialogue between body and circle open to all.
L’événement Spectacle Théo Touvet Ritournelle Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme
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