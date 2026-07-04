Spectacle Thomas Marty Chemin de la Colle Puyloubier

Informations pratiques

Puyloubier

Spectacle Thomas Marty

Samedi 11 juillet 2026 de 18h à 23h30. Chemin de la Colle Château Gassier Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

THOMAS MARTY EN TÊTE D’AFFICHE EXCEPTIONNELLE

Le samedi 11 juillet 2026, notre Comedy Club prend une autre dimension avec le nouveau spectacle de Thomas Marty présenté par Jean-Philippe Bouchard.

Le samedi 11 juillet 2026, notre Comedy Club prend une autre dimension avec le nouveau spectacle de Thomas Marty présenté par Jean-Philippe Bouchard. Nous avons l’immense plaisir d’accueillir Thomas Marty, l’un des humoristes les plus suivis et incontournables de sa génération.



Des millions de vues sur les réseaux, des salles combles partout en France et un humour du quotidien aussi juste qu’efficace Thomas Marty s’est imposé comme l’un des grands noms du stand-up français actuel. Son énergie sur scène, son sens de l’observation et sa spontanéité et son histoire aussi drôle que touchante font de chacune de ses apparitions un moment à part.

Au cœur des vignes, au pied de la Sainte-Victoire, nous transformons notre vignoble en véritable salle de spectacle. Une date. Une scène. Une tête d’affiche qui promet une soirée mémorable.





Où se déroule l’événement ?

Au Château Gassier, au pied de la montagne Sainte-Victoire, profitez d’une vue sur notre vignoble, au coucher du soleil.



Quel est le menu sur place ?

– Chez Coralie

– Poké Doré

– Maison Mignon



Les informations essentielles

– Réservation obligatoire

– Horaires de 18h à 23h30

– Parking gratuit sur place

– Verre de dégustation offert à votre arrivée

– Paiement uniquement par carte bancaire sur place



Les événements estivaux au Château Gassier

Au pied de la montagne Sainte-Victoire, la Maison Gassier propose tout au long de l’été des événements uniques près d’Aix-en-Provence activités en famille ou entre amis, soirées en plein air, spectacles, concerts et expériences œnotouristiques au cœur des vignes. Une destination incontournable pour celles et ceux qui recherchent des idées de sorties en Provence, entre nature, convivialité et art de vivre. .

Chemin de la Colle Château Gassier Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 BOUTIQUE@CHATEAU-GASSIER.FR

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English :

THOMAS MARTY IN AN EXCEPTIONAL HEADLINE PERFORMANCE

On Saturday, July 11, 2026, our Comedy Club will take on a whole new dimension with Thomas Marty’s new show, presented by Jean-Philippe Bouchard.

L’événement Spectacle Thomas Marty Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-24 par Provence Tourisme