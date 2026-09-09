Spectacle Tic-Tac, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Spectacle Tic-Tac Samedi 28 novembre, 10h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Tu es bienvenu, dès ton 6ième « moinniversaire » avec le(s) accompagnant(s) de ton choix !

Tic-Tac, c’est l’histoire du temps de naitre, de faire ses premiers pas, de découvrir le monde, c’est le temps des horloges, des bisous, des battements de coeur. (avec de vrais musiciens , et leurs instruments !)

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Compagnie Abracadabra Musiques