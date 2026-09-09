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Spectacle Tic-Tac, Bibliothèque du Merlan, Marseille

samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Spectacle Tic-Tac, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Spectacle Tic-Tac Samedi 28 novembre, 10h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Tu es bienvenu, dès ton 6ième « moinniversaire » avec le(s) accompagnant(s) de ton choix !
Tic-Tac, c’est l’histoire du temps de naitre, de faire ses premiers pas, de découvrir le monde, c’est le temps des horloges, des bisous, des battements de coeur. (avec de vrais musiciens , et leurs instruments !)

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

Compagnie Abracadabra Musiques

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