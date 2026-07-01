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AGENDA · Saint-Gervais-sur-Roubion

Spectacle Tout Eddy… ou presque Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion

vendredi 31 juillet 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Domaine du Vivier
Adresse
930 Chemin des Trois Communes
Ville
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit Moins de 18 ans, Adhérents Murmures, Compagnie Artistique (ayant acquitté l'adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n'ouvrent pas droit au tarif réduit), Adhérents OVS

Saint-Gervais-sur-Roubion

Spectacle Tout Eddy… ou presque

Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
Moins de 18 ans, Adhérents Murmures, Compagnie Artistique (ayant acquitté l’adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n’ouvrent pas droit au tarif réduit), Adhérents OVS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le domaine du Vivier vous propose de vivre un Hommage à Eddy Michell avec la compagnie Schmoll-Eddytion !
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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09  sceneduvivier@orange.fr

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English :

The Domaine du Vivier invites you to experience a tribute to Eddy Michell with the Schmoll-Eddytion company!

L’événement Spectacle Tout Eddy… ou presque Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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