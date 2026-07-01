Spectacle Tout Eddy… ou presque Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion
vendredi 31 juillet 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Roubion
Spectacle Tout Eddy… ou presque
Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Moins de 18 ans, Adhérents Murmures, Compagnie Artistique (ayant acquitté l’adhésion à 15 €, les adhésions à 2 € n’ouvrent pas droit au tarif réduit), Adhérents OVS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le domaine du Vivier vous propose de vivre un Hommage à Eddy Michell avec la compagnie Schmoll-Eddytion !
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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr
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English :
The Domaine du Vivier invites you to experience a tribute to Eddy Michell with the Schmoll-Eddytion company!
L’événement Spectacle Tout Eddy… ou presque Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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