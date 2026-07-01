Spectacle : traité de la boule de cristal / festival et pop! au château, Cinéma Le Viking, Le Neubourg

Informations pratiques

Spectacle : traité de la boule de cristal / festival et pop! au château Dimanche 20 septembre, 14h30 Cinéma Le Viking Eure

Durée 1h, dès 12 ans, 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit, pass festival 3 jours 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’auteur et conteur David Wahl nous invite à une causerie étonnante et fantasque sur la boule de cristal, et part à rebours de l’histoire pour découvrir comment nos ancêtres ont cherché à lire l’avenir à travers les vestiges minéraux du passé.

Causerie, dès 12 ans

« Tout le monde a déjà entendu parler de la boule de cristal, et tout le monde sait à quoi elle ressemble. Hélas ! Tout le monde se trompe, car la boule de cristal n’est pas forcément en cristal, et la boule de cristal n’a pas toujours la forme d’une boule. D’où vient-elle ? Quand est-elle apparue ? Quels sont ses pouvoirs et usages différents ? Cela reste désespérément confus, voire caché. Quoiqu’il en soit peu clair. C’est là le premier paradoxe : jamais on ne croirait un savoir aussi trouble assorti à la transparence d’un objet qu’on dit si visionnaire… C’est assurément la raison pour laquelle, jusqu’à ce jour et ce traité, personne ne s’est jamais risqué à en raconter l’histoire et l’origine. » annonce David Wahl.

Après Histoire spirituelle de la danse en 2024 puis la lecture de La vie profonde en 2025, David Wahl revient au Neubourg avec sa toute première causerie, point de départ d’un cabinet de curiosités qu’il élabore avec humour et malice depuis une dizaine d’années sans jamais perdre sa ferveur de conteur et son émerveillement.

S’il n’est pas certain prédire l’avenir avec cette boule de cristal, la magie va opérer à coup sûr !

Dans la presse :

« C’est très narratif, c’est très savant et pourtant, c’est un émerveillement ! »

France Culture

« Madame Irma et sa fameuse boule de cristal n’ont qu’à bien se tenir. David Wahl vient sonder les volutes de cet objet mystérieux. »

La Terrasse

Texte et interprétation David Wahl

Collaboration artistique Gaëlle Hausermann

Cie Incipit (Bretagne)

et pop! au château – Le Neubourg festival

Dimanche 20 septembre à 14h30

Séance dédicace à l’issue du spectacle

Durée : 60 minutes

— Cour du cinéma Le Viking

en savoir plus

Cinéma Le Viking 68 Rue de la Republique, 27110 Le Neubourg, France Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232340114 https://cinema-leviking.com [{« link »: « https://www.compagnieasphalte.com/pop-au-chateau/edition-2026/traite-de-la-boule-de-cristal/ »}] Cinéma datant de 1957

**L’auteur et conteur David Wahl nous invite à une causerie étonnante et fantasque sur la boule de cristal, et part à rebours de l’histoire pour découvrir comment nos ancêtres ont cherché à lire à du…

©Philippe Savoir