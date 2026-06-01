Spectacle : Un petit air d’Orient, Square Michelle Palas, Nantes

Spectacle : Un petit air d’Orient Mardi 21 juillet, 18h00 Square Michelle Palas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:30:00+02:00

Des histoires ou d’étranges petits popes des Carpates croisent un homme qui demande des gifles et un palais ou les pensées prennent forme.. Et cette fois ci, autour de la Bete de Scène la Bête de Scène, après les histoires, on danse !

Avec: Anne-Gaël Gauducheau (conte), Mihai Trestian (Cymbalum), Balthazar Bodin (trombone)

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Spectacle à 18h (puis danse)

ET AUSSI, dès 15h : des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce.

Et Bien sûr, à 19h : le lancer de couleurs !

Square Michelle Palas square michelle palas Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « battle-it », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « La Bu00eate de Scu00e8ne – Parc de la META – Cie La Lune Rousse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NhDS0v2IxqI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NhDS0v2IxqI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCm3AhkKPJyndhXa3a5LfwQw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une voix, de la musique et les frontières disparaissent. Contes et Musique musique des balkans contes

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