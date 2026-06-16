Spectacle Un Trait de Génisse Festival de Bouche à Oreille Maison des Cultures de Pays Carré noir Parthenay vendredi 24 juillet 2026.

Parthenay

Spectacle Un Trait de Génisse Festival de Bouche à Oreille

Maison des Cultures de Pays Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 18:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Spectacle pour les adultes et les jeunes à partir de 13 ans

D’où vient le steak dans la barquette ?

A partir de cette question Jérôme Aubineau mène une véritable enquête, déroulant le fil du pré à l’assiette… et parallèlement, il nous conduit sur les chemins de son enfance dans la campagne vendéenne, avec les vaches qui dansent quand elles changent de prés, la poussière du foin dans l’étable…

Alternant récits factuels et légers, Jérôme Aubineau embarque le spectateur à la suite du troupeau… pour faire un pas de côté et se questionner est-ce la vache qui est devenue folle ou l’homme qui a perdu toute raison ?

Aubineau Jérôme conteur

Philippe Meunier guitare

Sur réservation en ligne. .

Maison des Cultures de Pays Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Un Trait de Génisse Festival de Bouche à Oreille

L’événement Spectacle Un Trait de Génisse Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine