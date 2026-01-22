Spectacle Une Cerisaie La Comète Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Spectacle Une Cerisaie

La Comète Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 16 – 16 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 18:45:00

fin : 2027-04-06 23:15:00

Date(s) :

2027-04-06

Tout public

Une cerisaie

D’Anton Tchekhov

Traduction André Markowicz et Françoise Morvan

Mise en scène Aurélie Van Den Daele

· En partenariat avec La Comète Scène nationale de Châlons-en-Champagne

Dans une maison de maître chargée de souvenirs, une famille est en prise avec la lutte des classes et la mémoire du lieu. Dedans et dehors se jouent une fête et une tragédie, interrogeant le commun et le vivre ensemble.

Accompagnée de son frère Gaev et de ses filles Ania et Varia, Lioubov Andreevna revient dans la maison de son enfance, et refuse de se rendre à l’évidence qu’il faut vendre ce domaine et la demeure. Au milieu de cette aristocratie à bout de souffle surgit Lopakhine, fils d’esclave et résolu à profiter de la situation pour prendre sa revanche. Dernière œuvre du dramaturge russe Anton Tchekhov, Une cerisaie met les personnages face à la fin d’un monde. Aurélie Van Den Daele réunit une troupe de dix acteurs et actrices pour raconter les derniers instants d’êtres blessés, toujours au bord de quelque chose mais incapables d’agir.

Parole de la metteuse en scène

J’ai l’intuition que Une cerisaie se construira avec et pour les lieux où nous travaillerons. Pour que le commun rencontre la mémoire de classe de ces personnages. Pour proposer de la complexité dans un monde où tout devient binaire.

Aurélie Van Den Daele

Date mardi 06 avril 20h

Lieu La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 5 Rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Public Tout public dès 14 ans

Durée estimée 2h30

Infos+ Aller-retour en bus (départ à 18h45 de la Comédie) .

La Comète Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Spectacle Une Cerisaie

L’événement Spectacle Une Cerisaie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne