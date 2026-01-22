UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlons-en-Champagne

Spectacle Une Cerisaie La Comète Scène Nationale Châlons-en-Champagne

mardi 6 avril 2027 · La Comète Scène Nationale · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
mardi 6 avril 2027
Fin
mercredi 7 avril 2027
Heure de début
18:45:00
Lieu
La Comète Scène Nationale
Adresse
5 Rue des Fripiers
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
16 16 26 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châlons-en-Champagne

Spectacle Une Cerisaie

La Comète Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 16 – 16 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 18:45:00
fin : 2027-04-06 23:15:00

Date(s) :
2027-04-06

Tout public
Une cerisaie
D’Anton Tchekhov
Traduction André Markowicz et Françoise Morvan
Mise en scène Aurélie Van Den Daele

· En partenariat avec La Comète Scène nationale de Châlons-en-Champagne

Dans une maison de maître chargée de souvenirs, une famille est en prise avec la lutte des classes et la mémoire du lieu. Dedans et dehors se jouent une fête et une tragédie, interrogeant le commun et le vivre ensemble.

Accompagnée de son frère Gaev et de ses filles Ania et Varia, Lioubov Andreevna revient dans la maison de son enfance, et refuse de se rendre à l’évidence qu’il faut vendre ce domaine et la demeure. Au milieu de cette aristocratie à bout de souffle surgit Lopakhine, fils d’esclave et résolu à profiter de la situation pour prendre sa revanche. Dernière œuvre du dramaturge russe Anton Tchekhov, Une cerisaie met les personnages face à la fin d’un monde. Aurélie Van Den Daele réunit une troupe de dix acteurs et actrices pour raconter les derniers instants d’êtres blessés, toujours au bord de quelque chose mais incapables d’agir.

Parole de la metteuse en scène
J’ai l’intuition que Une cerisaie se construira avec et pour les lieux où nous travaillerons. Pour que le commun rencontre la mémoire de classe de ces personnages. Pour proposer de la complexité dans un monde où tout devient binaire.
Aurélie Van Den Daele

Date mardi 06 avril 20h
Lieu La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 5 Rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne
Public Tout public dès 14 ans
Durée estimée 2h30
Infos+ Aller-retour en bus (départ à 18h45 de la Comédie)   .

La Comète Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Une Cerisaie

L’événement Spectacle Une Cerisaie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)