Spectacle Véronic DiCaire Les Arènes Metz

Spectacle Véronic DiCaire

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

C’est le grand retour de Véronic DiCaire !

Dans ce nouveau spectacle, entourée de ses musiciens en live, elle révèle une facette plus personnelle et met l’émotion au premier plan.

Entre imitations, humour et performances musicales intenses, Véronic DiCaire offre une expérience où chaque voix dévoile une part d’elle.

Un show unique, vibrant et authentique, qui rapproche le public au plus près de son univers. Une soirée à ne pas manquer.Tout public

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s Véronic DiCaire’s big comeback!

In this new show, surrounded by her live musicians, she reveals a more personal side and puts emotion to the fore.

Between imitations, humor and intense musical performances, Véronic DiCaire offers an experience where each voice reveals a part of her.

A unique, vibrant and authentic show that brings audiences closer to her world. An evening not to be missed.

L’événement Spectacle Véronic DiCaire Metz a été mis à jour le 2026-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ