Spectacle « Vies de papier », Archives départementales du Nord, Lille

Informations pratiques

Spectacle « Vies de papier » 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un album photos acheté dans une brocante en Belgique incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à mener une enquête qui les conduit à Berlin, Francfort, Bruxelles, et jusque dans leur propre histoire familiale. Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet objet les touche autant. Des réminiscences et des coïncidences jalonnent ce voyage initiatique dans la mémoire.

Sur le plateau, les deux artistes s’adressent directement au public, et retracent les étapes de leur périple à l’aide de photographies agrandies par une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéo de témoins rencontrés. Apparaissent alors le portrait en pointillés d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Avec Vies de Papier, la Bande Passante interroge le processus qui transforme le passé en souvenir, et la transmission de la mémoire.

Par la Compagnie La Bande passante

Samedi à 19h

Dimanche à 15h

Durée : 1h20

Tout public à partir de 11 ans.

Sur réservation :

archivedep@lenord.fr | 03 59 73 06 00

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 06 00 »}, {« type »: « email », « value »: « archivedep@lenord.fr »}] [{« link »: « mailto:archivedep@lenord.fr »}]

JEP 2026 – Une enquête sensible à travers un album photo oublié, entre mémoire familiale, histoires individuelles et grande Histoire.

©Crédit Thomas FAVERJON