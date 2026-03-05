Spectacle Voix comme on danse… MAD de Limoges Limoges

Spectacle Voix comme on danse…

MAD de Limoges 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre du PREAC (Pôles de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle), venez assister au spectacle d’arts vivants Voix comme on danse… . Il s’agit d’une restitution du projet participatif mené par Antoine ROUX-BRIFFAUD avec le

Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.

Informations complémentaires auprès de la MAD. .

MAD de Limoges 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

