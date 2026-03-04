Spectacle « vOixYâGe » par la Compagnie la Fine O’reille Mercredi 18 mars, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Sur réservation auprès du RPE (40 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Leslie et Delphine se retrouvent pour un Voyage au cœur des chants du monde. Embarquées sous une grande voile rouge, elles rencontrent à bord des chants venus d’ailleurs qui colorent leurs voix de belles harmonies. Ensemble, elles naviguent et jouent au fil du mouvement, de la voix et d’instruments de musique, leurs compagnons de route. Un spectacle musical qui s’offre à voir, pour petites et grandes oreilles. Bon vOixYâGe…

Pour voir un extrait du spectacle : https://delphinesalle.wixsite.com/delphinesalle/voix-y-age

Durée : 30 à 40 minutes

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite enfance.Spectacle offert par le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 11 97 »}, {« type »: « email », « value »: « rpe@hautetarentaise.fr »}] [{« link »: « https://delphinesalle.wixsite.com/delphinesalle/voix-y-age »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médiathèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Horaires Ludothèque

Mardi : 16h30 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 11h00

Vendredi : 16h30 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/Compagnie la Fine O’reille