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Spectacle Volatile ombré Casteljaloux

samedi 7 novembre 2026 · Casteljaloux

Spectacle Volatile ombré Casteljaloux

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Casteljaloux

Spectacle Volatile ombré

Bibliothèque municipale Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Théâtre d’ombre, musique et chant.
Tout public dès la Petite Enfance. Durée 30 mn. Entrée gratuite
Théâtre d’ombre, musique et chant, sur une idée originale de Coline HATEAU par la compagnie La Rotule, en collaboration avec Un Deux Un Deux.
Tout public dès la Petite Enfance. Durée 30 mn. Entrée gratuite
Volatile ombré, un titre qui sonne comme un virelangue pour un spectacle où les mots et les ombres s’imbriquent, où la musique pépie, gazouille et zinzinule, baignée de lumière poétique.   .

Bibliothèque municipale Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30  biblio@mairie-casteljaloux.fr

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English : Spectacle Volatile ombré

Shadow theater, music, and singing.
Suitable for all ages, including very young children. Runtime: 30 minutes. Free admission

L’événement Spectacle Volatile ombré Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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