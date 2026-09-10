Informations pratiques

Casteljaloux

Spectacle Volatile ombré

Bibliothèque municipale Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Théâtre d’ombre, musique et chant.

Tout public dès la Petite Enfance. Durée 30 mn. Entrée gratuite

Théâtre d’ombre, musique et chant, sur une idée originale de Coline HATEAU par la compagnie La Rotule, en collaboration avec Un Deux Un Deux.

Tout public dès la Petite Enfance. Durée 30 mn. Entrée gratuite

Volatile ombré, un titre qui sonne comme un virelangue pour un spectacle où les mots et les ombres s’imbriquent, où la musique pépie, gazouille et zinzinule, baignée de lumière poétique. .

Bibliothèque municipale Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30 biblio@mairie-casteljaloux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Volatile ombré

Shadow theater, music, and singing.

Suitable for all ages, including very young children. Runtime: 30 minutes. Free admission

L’événement Spectacle Volatile ombré Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne