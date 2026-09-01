Informations pratiques

Concarneau

Spectacle Where the fuck am I ?

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre du Festival Cap Danse.

Where the fuck am I ? de Zoé Lakhnati est un duo traversé par l’humour et le décalage, où danse et voix s’entrelacent,

s’illustrent et se désynchronisent. Par un travail de bruitages et de sons qui se superposent ou se décalent, se crée un

espace instable, proche d’un paysage mental en mutation. Les interprètes se pensent comme des “canaux” où circulent

fragments de mémoire, sensations et culture pop. Voix et corps se répondent en continu, jusqu’à brouiller les repères

et ouvrir un vertige sensible, drôle et déroutant, où la perception vacille.

Interprètes Zoé Lakhnati et Per-Anders Kraudy Solli + mise en mouvement sera proposé à l’issue du spectacle

En partenariat avec Concarneau Scènes.

En coréalisation avec le réseau Les Petites Scènes Ouvertes, avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations.

Durée 45 minutes, dès 8 ans .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Spectacle Where the fuck am I ? Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA