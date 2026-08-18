Spectacle Y a un os – Compagnie Cincle Plongeur Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 19:00 – 20:30

Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarif réduit : 8€ Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Y a un os réunit une sage-femme, une chorégraphe et une paléoanthropologue autour d’une création mêlant théâtre, danse et sciences. À partir de leurs expériences et de leurs recherches sur l’accouchement, elles interrogent les peurs, les représentations et les violences qui entourent encore la naissance dans nos sociétés. Une proposition sensible, engagée et documentée.Spectacle présenté en partenariat avec le Chronographe, dans le cadre de l’exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle ».Environ 45min de spectacle suivi d’un échange avec le public.——Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel, Maï Le Dû, July BohallierAccompagnement artistique : Didier GirauldonLumières : Franck Thévenon, Jean Raphaël SchmittMusiques : Joël Grare et Nine Inch NailsCostumes : Cécile Haudebourg——En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Nantes et le Centre Socioculturel Loire et Seil de Rezé.Spectacle proposé dans le cadre des SISM (Semaines d’Information sur la Santé Mentale). Mentions : avec le soutien de la DRAC Centre Val de Loire Aide à la création, la Région Centre Val de Loire, la ville de Tours, du Théâtre de Chartres – Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création, de la Cité des Sciences et de l’industrie, de la Société d’Histoire de la Naissance, du Théâtre de la Reine Blanche Scène des Arts et des Sciences à Paris. Accueil résidence : La Parenthèse – Espace Culturel Métropolitain à Ballan-Miré (37), de l’Espace Malraux à Joué-Lès-Tours (37), la Salle des Quatre Chemins à Aubervilliers (93), le Centre culturel de la ville de St Pierre des Corps (37).

Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Centre Chorégraphique National de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

