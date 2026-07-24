Spectacle Yongoyély Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle Yongoyély

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 14 – 14 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

par Circus Baobab

Deux ans après Yé (L’Eau) et ses impressionnantes pyramides humaines, la compagnie guinéenne Circus Baobab revient à Millau avec Yongoyély, terme qui signifie l’exciseuse . Six artistes circassiennes, deux porteurs et un voltigeur mettent en mouvement l’indépendance de la femme guinéenne, la pression sociale, le poids des traditions et de la fatalité, le refus de l’inadmissible, de l’insupportable lame de rasoir qui change définitivement la vie et le corps des femmes et jeunes filles, mettant encore leur vie en danger.

Ils évoluent sur des agrès rudimentaires de fins troncs d’arbre servant tour à tour de mât chinois, de barre russe ou de corde de funambule, ainsi que des parpaings gris faisant écho à la bétonisation intense de l’Afrique. Acrobaties, danses traditionnelles et contemporaines, expressivité du krump, font de Yongoyély un spectacle intense et porteur d’espoir.

Direction artistique Kerfalla Camara Avec Kadiatou Camara, Mamadama Camara, Yarie Camara, Mariama Ciré Soumah, M’Mah Soumah, M’Mah Sylla, Djibril Coumbassa, Amara Tambassa, Mohamed Touré Mise en scène, scénographie Yann Ecauvre Intervenants cirque Julie Delaire, Mehdi Azéma Création musicale, sonore Yann Ecauvre, Mehdi Azéma Chorégraphie collective Yann Ecauvre, Mehdi Azéma, Julie Delaire, Mouna Nemri & les artistes Création lumière Jean-Marie Prouvèze Costumes Solenne Capmas

Une série de numéros comme autant de saynètes, parfois mystérieuses, parfois plus littérales, abordent le statut de la femme en Guinée-Conakry, dans un mélange réussi et ô combien risqué d’art africain et de nouveau cirque occidental . Libération

Durée 1 h

Tout public à partir de 6 ans

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid et avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

by Circus Baobab

L’événement Spectacle Yongoyély Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)