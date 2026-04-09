Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre Langres
Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre Langres dimanche 14 juin 2026.
Langres
Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre
Centre-Ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
De l’École Municipale de Musique de Langres et Bourbonne-les-Bains
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Gratuit .
Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 04 17 ecole.musique@langres.fr
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English :
L’événement Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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