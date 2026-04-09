Langres

Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre

Centre-Ville Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

De l’École Municipale de Musique de Langres et Bourbonne-les-Bains

Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique

Gratuit .

Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 04 17 ecole.musique@langres.fr

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English :

L’événement Spectacles de rue Concert de l’ensemble de cuivre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres