Spectacles de rue Concert de percussions Langres
Spectacles de rue Concert de percussions Langres dimanche 14 juin 2026.
Langres
Spectacles de rue Concert de percussions
Centre-Ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
De l’École Municipale de Musique de Langres.
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Gratuit .
Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 04 17 ecole.musique@langres.fr
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English :
L’événement Spectacles de rue Concert de percussions Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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