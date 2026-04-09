Spectacles de rue Edukikan Langres
Spectacles de rue Edukikan Langres dimanche 14 juin 2026.
Langres
Spectacles de rue Edukikan
Centre-Ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Par la cie Afuma
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Cirque, échasses traditionnelles togolaises
La compagnie Afuma propose un spectacle unique au monde où tradition, danse et acrobaties se rencontrent à plusieurs mètres du sol. Juchés sur des échasses impressionnantes de 3,5 m, les artistes déploient une énergie incroyable et enchaînent des figures spectaculaires qui défient l’équilibre et la gravité. Portés par les rythmes et les danses traditionnelles togolaises, ils transforment chaque représentation en une véritable célébration de l’art vivant. Au-delà de la performance, Afuma fait rayonner son art à travers le monde tout en transmettant son savoir au Togo, grâce à l’école d’échasses qu’ils ont fondée. Une initiative qui permet aux enfants de découvrir la force créative de leur culture et d’ouvrir de nouvelles perspectives grâce à la pratique artis- tique. Un moment vibrant, intense et généreux, qui séduit petits et grands et reste longtemps gravé dans les mémoires.
Tout public 40 min
Gratuit .
Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement Spectacles de rue Edukikan Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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