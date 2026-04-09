Langres

Spectacles de rue Le Faux-Orchestre

Centre-ville Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Par la cie Mue/tte

Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique

Concert marionnettique pour un musicien et son double

Deux musiciens sont assis dos à dos l’un est vrai et l’autre faux. D’un côté, un musicien et son instrument à cordes, le Ronroco. De l’autre, un percussionniste flanqué d’un tambour, d’une cymbale et de cuillères musicales aux genoux. L’un des deux est un faussaire, un faux air de l’autre…

Dans un dispositif tournant, offrant une vision à plus de 180°, les deux alter-ego tentent une impossible rencontre. Ils se suivent, s’esquivent et se taquinent pour enfin s’oublier dans une danse circulaire et se confondre. Entre original et copie, réel et illusion, se joue le Faux-Orchestre, une fausse milonga avec de vraies cuillères russes.

Marionnette fusionnée, masque déporté et musique aux sonorités sudaméricaines, le Faux-Orchestre de ce musicien virtuose s’écoute les yeux grands ouverts !

Tout public dès 5 ans

20 min.

Gratuit .

Centre-ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacles de rue Le Faux-Orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres