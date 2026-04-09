Spectacles de rue Le Faux-Orchestre Langres
Spectacles de rue Le Faux-Orchestre Langres dimanche 14 juin 2026.
Langres
Spectacles de rue Le Faux-Orchestre
Centre-ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Par la cie Mue/tte
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Concert marionnettique pour un musicien et son double
Deux musiciens sont assis dos à dos l’un est vrai et l’autre faux. D’un côté, un musicien et son instrument à cordes, le Ronroco. De l’autre, un percussionniste flanqué d’un tambour, d’une cymbale et de cuillères musicales aux genoux. L’un des deux est un faussaire, un faux air de l’autre…
Dans un dispositif tournant, offrant une vision à plus de 180°, les deux alter-ego tentent une impossible rencontre. Ils se suivent, s’esquivent et se taquinent pour enfin s’oublier dans une danse circulaire et se confondre. Entre original et copie, réel et illusion, se joue le Faux-Orchestre, une fausse milonga avec de vraies cuillères russes.
Marionnette fusionnée, masque déporté et musique aux sonorités sudaméricaines, le Faux-Orchestre de ce musicien virtuose s’écoute les yeux grands ouverts !
Tout public dès 5 ans
20 min.
Gratuit .
Centre-ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacles de rue Le Faux-Orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Rencontre avec Isabelle Picard Langres 27 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026
- C’EST TA VIE Langres 29 avril 2026
- Exposition Bernard Lecomte Langres 1 mai 2026
- DE LANGRES A NOGENT Langres Haute-Marne 1 mai 2026