Spectacles de rue L’Homme-Orchestre Langres
Spectacles de rue L’Homme-Orchestre Langres dimanche 14 juin 2026.
Langres
Spectacles de rue L’Homme-Orchestre
Cour de l’école Jean-Duvet, Cour du Cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Par la cie Mue/tte
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Musicien et marionnettiste argentin, Santiago Moreno que vous découvrirez dès 14h30 avec Le Faux-Orchestre propose un concert de mouvements et de mécanismes. Avec l’Homme-Orchestre, la musique s’écoute les yeux grands ouverts. Par un réseau de fils et de poulies, le corps de l’artiste est relié à un instrumentarium qu’il porte sur le dos. Avec une dextérité fascinante, ce musicien-marionnettiste virtuose joue une partition rythmée aux influences sud-américaines. Une performance musicale et physique incroyable !
Tout public dès 5 ans 30 min
Gratuit, ouvert à tous sans réservation
Buvette sur place
Repli salle Jean-Favre, en cas de pluie .
Cour de l’école Jean-Duvet, Cour du Cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement Spectacles de rue L’Homme-Orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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