Langres

Spectacles de rue L’Homme-Orchestre

Cour de l’école Jean-Duvet, Cour du Cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Par la cie Mue/tte

Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. Nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique

Musicien et marionnettiste argentin, Santiago Moreno que vous découvrirez dès 14h30 avec Le Faux-Orchestre propose un concert de mouvements et de mécanismes. Avec l’Homme-Orchestre, la musique s’écoute les yeux grands ouverts. Par un réseau de fils et de poulies, le corps de l’artiste est relié à un instrumentarium qu’il porte sur le dos. Avec une dextérité fascinante, ce musicien-marionnettiste virtuose joue une partition rythmée aux influences sud-américaines. Une performance musicale et physique incroyable !

Tout public dès 5 ans 30 min

Gratuit, ouvert à tous sans réservation

Buvette sur place

Repli salle Jean-Favre, en cas de pluie .

Cour de l’école Jean-Duvet, Cour du Cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Spectacles de rue L’Homme-Orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres