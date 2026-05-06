Informations pratiques

Thann

Spectacles de rue ouverture de saison 26/27

rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez un aperçu de la nouvelle saison du Relais Culturel Intercommunal ! Au programme 14h30 Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon, 16h L’Odyssée d’Alysse, 17h30 How Much We Carry. Une après-midi de cirque, théâtre et danse.

Et si nous osions encore rêver ? Le Relais Culturel Intercommunal vous invite à une après-midi gratuite placée sous le signe de l’émerveillement. Cirque, théâtre et danse se succèdent pour petits et grands dans le cadre verdoyant du Parc Albert 1er à Thann. Un rendez-vous en famille pour découvrir la nouvelle saison culturelle à travers des spectacles poétiques, immersifs et inspirants. .

rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get a sneak peek at the new season at the Relais Culturel Intercommunal! On the schedule: 2:30 p.m. *How to Travel to the Moon by Sucking on a Candy*, 4:00 p.m. *The Odyssey of Alysse*, 5:30 p.m. *How Much We Carry*. An afternoon of circus, theater, and dance.

L’événement Spectacles de rue ouverture de saison 26/27 Thann a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay