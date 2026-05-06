Spectacles de rue ouverture de saison 26/27 Thann
dimanche 20 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Spectacles de rue ouverture de saison 26/27
rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez un aperçu de la nouvelle saison du Relais Culturel Intercommunal ! Au programme 14h30 Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon, 16h L’Odyssée d’Alysse, 17h30 How Much We Carry. Une après-midi de cirque, théâtre et danse.
Et si nous osions encore rêver ? Le Relais Culturel Intercommunal vous invite à une après-midi gratuite placée sous le signe de l’émerveillement. Cirque, théâtre et danse se succèdent pour petits et grands dans le cadre verdoyant du Parc Albert 1er à Thann. Un rendez-vous en famille pour découvrir la nouvelle saison culturelle à travers des spectacles poétiques, immersifs et inspirants. .
rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Get a sneak peek at the new season at the Relais Culturel Intercommunal! On the schedule: 2:30 p.m. *How to Travel to the Moon by Sucking on a Candy*, 4:00 p.m. *The Odyssey of Alysse*, 5:30 p.m. *How Much We Carry*. An afternoon of circus, theater, and dance.
L’événement Spectacles de rue ouverture de saison 26/27 Thann a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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