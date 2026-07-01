Speed booking, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque du Vieux-Lille · Lille
Informations pratiques
Speed booking Samedi 4 juillet, 11h00 Médiathèque du Vieux-Lille Nord
Entrée libre, Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Anaïs, responsable de la médiathèque du Vieux-Lille, a 10 livres en main, et 5 minutes pour vous en lire un passage et vous convaincre de les emprunter pour les vacances !
Feel-good, BD, manga, science-fiction, il y en aura pour tous les goûts. Trouverez-vous votre lecture de l’été ?
Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Trouverez-vous votre lecture de l’été ?
BmL
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