Le monde des pollinisateurs, Jardin des Maguettes, Lille

Informations pratiques

Le monde des pollinisateurs Samedi 4 juillet, 10h00 Jardin des Maguettes Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Découvrez des protocoles de sciences participatives contribuant aux suivis de nos pollinisateurs avec SPIPOLL et Opération Papillons.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par Groupe Ornithologique et Naturaliste.

Jardin des Maguettes 58 rue Dondaines 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3920 »}]

Venez vous promener dans les prairies fleuries du jardin des Maguettes afin d’y découvrir les abeilles, papillons et autres pollinisateurs méconnus de nos parcs et jardins.