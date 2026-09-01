SPEED DATING 45-65 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

SPEED DATING 45-65 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE

125 bis avenue de Palavas Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une soirée rencontre innovante MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Novotel**** de Montpellier un NEW SPEED DATING! destiné aux célibataires de 45 à 65 ans suivi d’une soirée dansante.

AU PROGRAMME

19h30-21h NEW SPEED DATING!

Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 10 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

21h à minuit Moment convivial libre et soirée dansante

· Possibilité de prendre un verre au bar du restaurant et de se restaurer sur place

· Soirée dansante célibataires, prolongez la soirée avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, musiques des îles, tubes actuels et slows romantiques !

LES POINTS FORTS

✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel

✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé

✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel

✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse

✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE

✓ Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking

Réservation obligatoire Places limitées .

125 bis avenue de Palavas Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91 contact@montpellier-en-fete.fr

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English : SPEED DATING 45-65 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE

An innovative social event: MONTPELLIER EN F%CATE is hosting a NEW SPEED DATING event at the Novotel**** hotel in Montpellier, aimed at singles aged 45 to 65, followed by a dance party.

L’événement SPEED DATING 45-65 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT MONTPELLIER