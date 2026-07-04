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AGENDA · Montpellier

SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier

mardi 22 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
10 10 12

Montpellier

SPEED DATING LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Oulala il y a de l’amour dans l’air !

Et si vous rencontreriez l’âme sœur le mardi 25 août à 20h00 ?
Oulala il y a de l’amour dans l’air !

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Le dating club de Montpellier vous donne rendez-vous au Melice et organise sa première soirée speed dating chez nous.
De l’amour ? il y en aura, beaucoup
Des places ? il y en aura, mais limitées…

Alors dépêchez-vous de réserver sur le insta @datingclubmontpellier les places sont à 10e pour mesdames et 12e pour messieurs.
Pour plus d’infos contactez le @datingclubmontpellier sur leur compte instagram   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : SPEED DATING LE MÉLICE

Wow, there’s love in the air!

What if you met the same sister on Tuesday, August 25, at 8:00 p.m.?

L’événement SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER

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