SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier

Montpellier

SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.

AU PROGRAMME

19h30-20h30 Speed Dating Nouvelle Génération

Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 7 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

20h30 à 23h30 Moment convivial libre

• Possibilité de prendre un verre au bar et de se restaurer sur place (menu https://drive.google.com/file/d/1IA7_FZF_G1KYPZBeZWD7tVL_yk_ALySH/view).

• Soirée dansante célibataires prolongez la soirée avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, musiques des îles, tubes actuels et slows romantiques !

LES POINTS FORTS

✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel

✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé

✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel

✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse

✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE

✓ Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking

Parking de l’hôtel sous réservation

TRAM Ligne 3 (station “Voltaire” ou “Place Carnot”)

BUS ligne 8 et 11 arrêt “Place Carnot”

Horaires de 19h30 à 23h30 (accueil à partir de 19h)

Tarif

· 25€ par personne Speed Dating + Soirée dansante

Réservation obligatoire Places limitées

Information & réservation contacter le 06 23 79 34 91 .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

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English :

An innovative dating evening in the heart of Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizes a New Generation speed dating event at the Bikube**** hotel for singles aged 35 to 45, followed by an evening of dancing.

L’événement SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER