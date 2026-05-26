SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier
SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier samedi 27 juin 2026.
Montpellier
SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.
Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante.
AU PROGRAMME
19h30-20h30 Speed Dating Nouvelle Génération
Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 7 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.
20h30 à 23h30 Moment convivial libre
• Possibilité de prendre un verre au bar et de se restaurer sur place (menu https://drive.google.com/file/d/1IA7_FZF_G1KYPZBeZWD7tVL_yk_ALySH/view).
• Soirée dansante célibataires prolongez la soirée avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, musiques des îles, tubes actuels et slows romantiques !
LES POINTS FORTS
✓ Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel
✓ Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé
✓ Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel
✓ Soirée complète speed dating, restauration possible et danse
✓ Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE
✓ Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking
Parking de l’hôtel sous réservation
TRAM Ligne 3 (station “Voltaire” ou “Place Carnot”)
BUS ligne 8 et 11 arrêt “Place Carnot”
Horaires de 19h30 à 23h30 (accueil à partir de 19h)
Tarif
· 25€ par personne Speed Dating + Soirée dansante
Réservation obligatoire Places limitées
Information & réservation contacter le 06 23 79 34 91 .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91
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English :
An innovative dating evening in the heart of Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizes a New Generation speed dating event at the Bikube**** hotel for singles aged 35 to 45, followed by an evening of dancing.
L’événement SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35 ANS-45 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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