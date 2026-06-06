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Spiral Tribe Cirque Electrique Paris

Spiral Tribe Cirque Electrique Paris

Spiral Tribe Cirque Electrique Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Cirque Electrique

Adresse : Place du Maquis du Vercors

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Tarif : <p>EXPOSITION GRATUITE</p><p>Entrée club : 10 €</p><p>Entrée film : 8 €</p>

L’Exposition Spiral Tribe est une Expérience Communautaire. Elle s’adapte à chaque lieu qui l’accueille, ce qui la rend unique à chaque édition. C’est bien plus qu’une simple exposition… Des images d’archives, musiques de l’époque, ateliers, débats, merchandising et bien plus encore. Produit et présenté par les membres originaux de la Spiral Tribe. Venez participer à l’aventure !

Programme :

  • Vendredi 3 juillet :

Vernissage – DJ Meltdown Mickey
Club – Sue Ellen Tribe, Ixindamix, Crystal Distortion

  • Samedi 4 juillet :

Atelier créatif
Film « Free Party: a Folk History »
Club – Meltdown Mickey + live Ixindamix et Crystal Distortion

  • Dimanche 5 juillet :

Présentation du livre « A Darker Electricity »
Film – « Free Party: A Folk History »
Club – Meltdown Mickey, Bad Girlz, Crystal Distortion

Une exposition qui devient une micro-rave permanente, ouverte et évolutive, où archives, images et récits cohabitent avec un espace musical et expérimental, actif aux mêmes horaires que l’exposition.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 02h00
payant

EXPOSITION GRATUITE

Entrée club : 10 €

Entrée film : 8 €

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T02:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T02:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T02:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/spiral-tribe-exhibition


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