Spiral Tribe Cirque Electrique Paris

L’Exposition Spiral Tribe est une Expérience Communautaire. Elle s’adapte à chaque lieu qui l’accueille, ce qui la rend unique à chaque édition. C’est bien plus qu’une simple exposition… Des images d’archives, musiques de l’époque, ateliers, débats, merchandising et bien plus encore. Produit et présenté par les membres originaux de la Spiral Tribe. Venez participer à l’aventure !

Programme :

Vendredi 3 juillet :

Vernissage – DJ Meltdown Mickey

Club – Sue Ellen Tribe, Ixindamix, Crystal Distortion

Samedi 4 juillet :

Atelier créatif

Film « Free Party: a Folk History »

Club – Meltdown Mickey + live Ixindamix et Crystal Distortion

Dimanche 5 juillet :

Présentation du livre « A Darker Electricity »

Film – « Free Party: A Folk History »

Club – Meltdown Mickey, Bad Girlz, Crystal Distortion

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Une exposition qui devient une micro-rave permanente, ouverte et évolutive, où archives, images et récits cohabitent avec un espace musical et expérimental, actif aux mêmes horaires que l’exposition.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 02h00

payant

EXPOSITION GRATUITE

Entrée club : 10 €

Entrée film : 8 €

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T02:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T02:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T02:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/spiral-tribe-exhibition



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