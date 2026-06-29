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Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement
Adresse
4 rue Amélie
Ville
75007 PARIS
Département
Paris
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Tarif
<p>Par mail à histoiresderecup@gmail.com</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

À partir de simples boîtes d’œufs
en carton, les participants laisseront libre cours à leur créativité pour
réaliser de jolies fleurs colorées. Cet atelier ludique et accessible à tous
permet de découvrir comment transformer des matériaux du quotidien en créations
originales. Un moment convivial, créatif et écoresponsable, idéal pour
développer son imagination tout en repartant avec une réalisation unique à
emporter chez soi !

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Transformer vos boîtes d’œufs en fleurs !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Par mail à histoiresderecup@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie  75007 PARIS


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