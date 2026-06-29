Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 3 juillet 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
À partir de simples boîtes d’œufs
en carton, les participants laisseront libre cours à leur créativité pour
réaliser de jolies fleurs colorées. Cet atelier ludique et accessible à tous
permet de découvrir comment transformer des matériaux du quotidien en créations
originales. Un moment convivial, créatif et écoresponsable, idéal pour
développer son imagination tout en repartant avec une réalisation unique à
emporter chez soi !
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Transformer vos boîtes d’œufs en fleurs !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Par mail à histoiresderecup@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T17:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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