Atelier créatif et recyclage Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 3 juillet 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

À partir de simples boîtes d’œufs

en carton, les participants laisseront libre cours à leur créativité pour

réaliser de jolies fleurs colorées. Cet atelier ludique et accessible à tous

permet de découvrir comment transformer des matériaux du quotidien en créations

originales. Un moment convivial, créatif et écoresponsable, idéal pour

développer son imagination tout en repartant avec une réalisation unique à

emporter chez soi !

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Transformer vos boîtes d’œufs en fleurs !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Par mail à histoiresderecup@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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