Réalisez votre cyanotype botanique ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
vendredi 3 juillet 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Atelier artistique :
Cyanotype ! Découvrez
cette méthode de tirage photographique ancienne pour réaliser des empreintes de
plantes grâce à la réaction de sels ferriques photosensibles à la lumière du
soleil, créant ainsi des impressions bleutées. L’occasion de découvrir la flore
spontanée du potager de Bercy.
Inventé au XIXe
siècle (en 1842) en Angleterre par John Herschel, cette méthode de tirage
monochrome (à une couleur) utilise des sels ferriques photosensibles. Exposés au
soleil, ces sels deviennent “ferreux” et produisent une image bleutée permettant de valoriser la silhouette du végétal.
Cette technique créative peut aider à la reconnaissance de certains végétaux.
Initiez-vous à cette technique photographique ancienne utilisant la lumière du soleil pour créer de magnifiques impressions végétales bleues ! Un atelier créatif et poétique !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
sur inscription [en ligne]
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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