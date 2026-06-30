Réalisez votre cyanotype botanique ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

vendredi 3 juillet 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Atelier artistique :

Cyanotype ! Découvrez

cette méthode de tirage photographique ancienne pour réaliser des empreintes de

plantes grâce à la réaction de sels ferriques photosensibles à la lumière du

soleil, créant ainsi des impressions bleutées. L’occasion de découvrir la flore

spontanée du potager de Bercy.

Inventé au XIXe

siècle (en 1842) en Angleterre par John Herschel, cette méthode de tirage

monochrome (à une couleur) utilise des sels ferriques photosensibles. Exposés au

soleil, ces sels deviennent “ferreux” et produisent une image bleutée permettant de valoriser la silhouette du végétal.

Cette technique créative peut aider à la reconnaissance de certains végétaux.

Initiez-vous à cette technique photographique ancienne utilisant la lumière du soleil pour créer de magnifiques impressions végétales bleues ! Un atelier créatif et poétique !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

sur inscription [en ligne]

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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