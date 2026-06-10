Paris s’anime 2026 : les jeunes se mettent en scène ! QJ – Quartier Jeunes Paris vendredi 3 juillet 2026.

Ateliers créatifs autour de la mode (16h–18h)

Laboratoire de la mode : apprend à dessiner des vêtements

: apprend à dessiner des vêtements Ateliers de couture et de broderie

Atelier up-cycling : apporte tes vêtements et personnalise-les !

: apporte tes vêtements et personnalise-les ! Création de broches

Atelier graph

Défile de mode (18h-18h30)

Une dizaine de créateur.rices accompagnés par les équipements jeunesse de la Ville de Paris vous présentent leurs créations

Démonstration de voguing, waacking et KPOP (18h30-19h30)

Des performances et des initiations !

Concert live (19h-21h)

Une scène ouverte à 4 jeunes talents des EPJ et CPA : musique, ambiance et esprit collectif pour finir la journée en beauté !

Emma Perrot : chanson franco-italienne – https://www.instagram.com/e6ma/?hl=fr

Abudeh : pop-rock – https://open.spotify.com/artist/5i1ytEfTG0hwhWtNz5cysz

Coal Noir : punk-rock – https://www.youtube.com/@coalnoir

SIN : rap – https://www.instagram.com/sinspokenword

Programmation des concerts réalisée par Place2Be (dispositif d’accompagnement musical) :

Quartier Jeunes vous accueille pour une journée festive, créative et engagée, portée par les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes. Un temps fort pour valoriser les talents, les projets et les expressions de la jeunesse parisienne !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 16h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T16:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris



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