Val-de-Dagne

SPIRULINE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE

Chemin du Cimetière Val-de-Dagne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

SPIRULINE DU VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

La spiruline est cultivé artisanalement depuis 2014 sur une ferme de taille modeste, à Pradelles en Val. À tous les stades de la culture, les choix sont fait pour une spiruline de qualité. Certification Ecocert Spiruline écologique depuis 2020, actuellement en Bio AB. Sur place explications des processus de production (de la culture, en passant par la récolte, la transformation et le séchage). Vous pourrez déguster différentes recettes à base de spiruline, observer la spiruline au microscope et acheter les produits.

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Chemin du Cimetière Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 11 61 56 35 contact@spiruline-valdedagne.fr

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English :

SPIRULINA FROM THE VAL DE DAGNE Emmanuel Rousseau Pradelles en Val

Spirulina has been grown by hand since 2014 on a modest-sized farm in Pradelles en Val. At every stage of cultivation, choices are made for quality spirulina. Ecocert Ecological Spirulina certification since 2020, currently in Bio AB. On-site explanations of production processes (from cultivation to harvesting, processing and drying). You’ll be able to taste different spirulina-based recipes, observe spirulina under the microscope and buy the products.

L’événement SPIRULINE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-05-26 par