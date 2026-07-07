Splendeurs baroques – Aria Voce, Église Saint Paul, Rezé

Informations pratiques

Splendeurs baroques – Aria Voce Mardi 1 juin 2027, 20h00 Église Saint Paul Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:00:00+02:00

Fin : 2027-06-01T20:00:00+02:00 – 2027-06-01T21:00:00+02:00

Pour ce nouveau programme, le chœur met à l’honneur deux maîtres de la musique baroque italienne, Giacomo Carissimi (1605-1674) et Francesco Cavalli (1602-1676). Leurs œuvres, longtemps restées dans l’ombre, révèlent aujourd’hui toute leur puissance, portées par des instruments d’époque : violons, saqueboutes, cornet à bouquin et orgue, autant de timbres qui restituent la couleur de cette musique, entre chair et esprit, ferveur et extase.

Église Saint Paul Place Roger Salengro, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/splendeurs-baroques-aria-voce/ »}]

Le Chœur de chambre Aria Voce nous invite à redécouvrir des chefs-d’œuvre de la musique italienne du XVIIe siècle, sous la direction d’Étienne Ferchaud.

DR