Splendeurs et misères de la maison Camondo de Ruth Zylberman Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 1 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Famille juive sépharade prospère d’Istanbul, la famille Camondo s’installe à Paris en 1870. Moïse et son cousin Isaac deviennent de grands collectionneurs d’art et d’objets précieux. Décédé prématurément en 1911, Isaac lègue plus de 850 œuvres au Louvre, tandis que Moïse fait don de son impressionnante collection à la France après la mort de son fils, Nissim, durant la Première Guerre mondiale. Les derniers descendants de la famille sont assassinés à Auschwitz-Birkenau. Leur demeure parisienne, au 63 rue de Monceau, devenue le musée Nissim de Camondo, est aujourd’hui le témoin silencieux de cette histoire tragique, incarnant la mémoire d’une famille disparue.
En présence de la réalisatrice.
En conversation avec Jean‑MarcDreyfus, historien, professeur à l’université de Manchester (Royaume-Uni).
Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
France, documentaire, 86 min, Zadig Productions, SGM productions, France Télévisions, 2024.
Le dimanche 01 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-01T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-01T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-01T14:00:00+02:00_2026-11-01T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découverte de l’agroforêt urbaine Sylvia, Cultures en Ville, Paris 22 juillet 2026
- Ateliers créatifs d’été Bibliothèque Italie Paris 22 juillet 2026
- Ateliers découverte de la biodiversité avec les petits débrouillards Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris 22 juillet 2026
- 14H REAL, Maison de la culture du Japon à Paris, Paris 22 juillet 2026
- La moisson de la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS 22 juillet 2026