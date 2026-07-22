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Splendeurs et misères de la maison Camondo de Ruth Zylberman Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 1 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Splendeurs et misères de la maison Camondo de Ruth Zylberman Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><i>Tarif : de 3€ à 5€</i></p>

Famille juive sépharade prospère d’Istanbul, la famille Camondo s’installe à Paris en 1870. Moïse et son cousin Isaac deviennent de grands collectionneurs d’art et d’objets précieux. Décédé prématurément en 1911, Isaac lègue plus de 850 œuvres au Louvre, tandis que Moïse fait don de son impressionnante collection à la France après la mort de son fils, Nissim, durant la Première Guerre mondiale. Les derniers descendants de la famille sont assassinés à Auschwitz-Birkenau. Leur demeure parisienne, au 63 rue de Monceau, devenue le musée Nissim de Camondo, est aujourd’hui le témoin silencieux de cette histoire tragique, incarnant la mémoire d’une famille disparue.

En présence de la réalisatrice.

En conversation avec JeanMarcDreyfus, historien, professeur à l’université de Manchester (Royaume-Uni).

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

France, documentaire, 86 min, Zadig Productions, SGM productions, France Télévisions, 2024.
Le dimanche 01 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-01T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-01T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-01T14:00:00+02:00_2026-11-01T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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