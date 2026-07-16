Sport – Avec Nos Héros, Terrain militaire Lieutenant Bergerol, Draguignan
samedi 10 octobre 2026 · Terrain militaire Lieutenant Bergerol · Draguignan
Informations pratiques
Sport – Avec Nos Héros Samedi 10 octobre, 08h00 Terrain militaire Lieutenant Bergerol Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Le samedi 10 octobre, de 8h à 18h, participez à l’ANH !
Avec Nos Héros, un évènement organisé au profit des blessés des armées, qui propose des parcours d’obstacles de différentes distances à réaliser seul, en groupe ou en famille, ainsi que des activités pour les petits et les grands durant toute la journée.
+ d’infos : Facebook et Instagram « Avec Nos Héros »
8h – Terrain militaire Lieutenant Bergerol – Avenue du Maréchal Gallieni
Terrain militaire Lieutenant Bergerol Avenue du Maréchal Gallieni Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sport – Avec Nos Héros
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