Sport – Avec Nos Héros, Terrain militaire Lieutenant Bergerol, Draguignan

Informations pratiques

Sport – Avec Nos Héros Samedi 10 octobre, 08h00 Terrain militaire Lieutenant Bergerol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Le samedi 10 octobre, de 8h à 18h, participez à l’ANH !

Avec Nos Héros, un évènement organisé au profit des blessés des armées, qui propose des parcours d’obstacles de différentes distances à réaliser seul, en groupe ou en famille, ainsi que des activités pour les petits et les grands durant toute la journée.

+ d’infos : Facebook et Instagram « Avec Nos Héros »

8h – Terrain militaire Lieutenant Bergerol – Avenue du Maréchal Gallieni

Terrain militaire Lieutenant Bergerol Avenue du Maréchal Gallieni Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sport – Avec Nos Héros